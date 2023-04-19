Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 11:19

Суд обязал орловскую корпорацию рекультивировать загрязненный животными отходами земельный участок

Проверку провела природоохранная межрайонная прокуратура
Елена Зябкина
Суд обязал орловскую корпорацию рекультивировать загрязненный животными отходами земельный участок

Суд обязал орловскую корпорацию рекультивировать загрязненный животными отходами земельный участок

Фото: Елена Зябкина

Суд обязал орловскую корпорацию рекультивировать загрязненный животными отходами земельный участок. Проверку провела природоохранная межрайонная прокуратура.

Нарушение природоохранного законодательства – загрязнение земельного участка было выявлено вблизи села Салтыки Орловского муниципального округа.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, загрязнение земельного участка произошло в результате деятельности комплекса по производству молока ООО «Агропромышленная корпорация Юность».

В отобранных в ходе проверки пробах почвы выявлено значительное содержание кишечных палочек и энтерококков почвы, что опасно для человека. По итогу, природоохранным прокурором руководителю предприятия внесено представление. Впрочем, надлежащие меры к ликвидации разлива продуктов отходов животноводства предприятием приняты не были.

– В целях восстановления законности Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании ООО «АПК Юность» провести рекультивацию загрязненных земель. Урицким районным судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Отметим, что решение районного суда пока еще не вступило в законную силу.

Сейчас устранение нарушений природоохранного законодательства и исполнение судебного акта находится на контроле природоохранной прокуратуры.