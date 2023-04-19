Суд обязал орловскую корпорацию рекультивировать загрязненный животными отходами земельный участок Фото: Елена Зябкина

Суд обязал орловскую корпорацию рекультивировать загрязненный животными отходами земельный участок. Проверку провела природоохранная межрайонная прокуратура.

Нарушение природоохранного законодательства – загрязнение земельного участка было выявлено вблизи села Салтыки Орловского муниципального округа.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, загрязнение земельного участка произошло в результате деятельности комплекса по производству молока ООО «Агропромышленная корпорация Юность».

В отобранных в ходе проверки пробах почвы выявлено значительное содержание кишечных палочек и энтерококков почвы, что опасно для человека. По итогу, природоохранным прокурором руководителю предприятия внесено представление. Впрочем, надлежащие меры к ликвидации разлива продуктов отходов животноводства предприятием приняты не были.

– В целях восстановления законности Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании ООО «АПК Юность» провести рекультивацию загрязненных земель. Урицким районным судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Отметим, что решение районного суда пока еще не вступило в законную силу.

Сейчас устранение нарушений природоохранного законодательства и исполнение судебного акта находится на контроле природоохранной прокуратуры.