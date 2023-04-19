Фото: Нина Соколова

В Орловской области выявили более сотни нарушений регламентов применения пестицидов. К административной ответственности привлекли должностные лица.

Обращение с пестицидами и агрохимикатами в регионе проконтролировали специалисты Россельхознадзора. В ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 162 нарушения.

В основном нарушения нашлись при производстве сельскохозяйственной продукции. Кроме того, жителей и владельцев пасек не оповещали должным образом о проведении обработок ядохимикатами.

По информации пресс-службы ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушители получили предостережения, должностные и юридические лица были привлечены к административной ответственности.