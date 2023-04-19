Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле на Поселковой фура насмерть сбила на светофоре 26-летнего парня. Пешеход переходил дорогу на зеленый свет.

ДТП произошло утром 19 апреля. Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля «ДАФ» ехал со стороны улицы 6-й Орловской дивизии в направлении улицы Лужковской. В районе дома № 6 по улице Поселковой автомобилист сбил 26-летнего парня, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. От удара пешеход упал на автомобиль «Ниссан», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП парень погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.