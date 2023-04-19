Фото: пресс-служба администрации Орла

На центральных дорогах Орла обновят разметку к Первомаю. Всего планируют разметить 141 улицу.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы выполняет ООО «Доринвест». Подрядчик уже заканчивает наносить разметку в Советском районе и готовится перейти в Заводской. По словам мэра Орла Юрия Парахина, работы на центральных дорогах города должны быть сделаны к 1 мая. Общая площадь работ составляет 40 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что старую дорожную разметку, несоответствующую ГОСТу , демаркируют. Устаревшую краску уже удалили на Кромском шоссе и улице Комсомольской. В настоящее время работы ведутся на улице Московской. Подрядчику также предстоит выполнить демаркировку разметки на Московском шоссе, улице Раздольной, улице Брестской и улице Салтыкова-Щедрина. Этот процесс также завершится к Первомаю. Работы проводятся круглосуточно.