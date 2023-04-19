Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорели два жилых дома. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Возгорание жилого дома в поселке Станция Малоархангельск Малоархангельского района произошло 18 апреля около пяти вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Во время прибытия на место пожарных, существовала угроза распространения огня на внутренние помещения дома и рядом стоящие хозяйственные постройки. В результате пожара в доме выгорела кровля на площади 80 квадратных метров. Пострадавших в помещении не оказалось.

В том же промежутке времени стало известно о возгорании дома в поселке Новоивановский Кромского района. По итогу дом выгорел изнутри, огнем уничтожена кровля. В здании пострадавших обнаружено не было.

Всего в Орловской области за прошедшие сутки ликвидировали 65 возгораний, большая часть из которых проходилось на сухую растительность и мусор.