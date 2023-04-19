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В Орловской области районная больница получила новый автомобиль. Новая LADA Niva будет служить в качестве санитарного транспорта.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, автомобиль был необходим для доставки пациентов в медорганизации Покровского района, медицинских работников до места жительства пациентов, доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований.

В этом году на закупку 14 автомобилей выделено более 26,3 миллиона рублей. В 2022 году автомобили получили 12 медучреждений области.