Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 6:37

В Орловской области районная больница получила новый автомобиль

Новая LADA Niva будет служить в качестве санитарного транспорта
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области районная больница получила новый автомобиль. Новая LADA Niva будет служить в качестве санитарного транспорта.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, автомобиль был необходим для доставки пациентов в медорганизации Покровского района, медицинских работников до места жительства пациентов, доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований.

В этом году на закупку 14 автомобилей выделено более 26,3 миллиона рублей. В 2022 году автомобили получили 12 медучреждений области.