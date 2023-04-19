Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловцы посоревнуются в сборе и сортировке мусора. Состязания пройдут 22 апреля в Орле.

Весенние командные соревнования «Чистые игры» начнутся в 11.00 и продлятся до 14.00. Участники состязаний соберутся на опушке Медведевского леса по улице Рощинской (вход со стороны стадиона «Северный»).

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, задача игроков − очистить территорию проведения игры и набрать как можно больше баллов, которые начисляются за собранный смешанный мусор. В соревнованиях могут поучаствовать команды в составе от двух до четырех человек. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://cleangames.org/game/orel2023m.

Регистрация участников начнется в 11.00. Ровно через час ведущий объявит старт играм. На сбор мусора у участников будет полтора часа.