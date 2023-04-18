Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле в результате столкновения иномарки с трактором пострадали два ребенка. Также травмы получил 62-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Авария произошла сегодня, 18 апреля, около 10.00. Легковушка «КИА», которой управляла женщина, двигалась по улице Орловской в направлении улицы Фрунзе. В районе дома № 57 иномарка въехала в стоящий трактор с прицепом.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили маленькие пассажирки «КИА»: девочки в возрасте 1 год и 12 лет. Еще травмировался 62-летний мужчина, который на момент столкновения находился в прицепе. Пострадавших доставили в медучреждения.