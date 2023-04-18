Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле девушки-водители сразятся за звание лучшей автоледи. Ежегодный городской конкурс пройдет 6 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, все желающие женщины-автолюбители, имеющие водительское удостоверение категории «В», могут принять участие в соревнованиях.

Для того, чтобы побороться за звание «Автоледи – 2023» и продемонстрировать свои умения, необходимо подать предварительную заявку в управление образования, спорта и физической культуры администрации Орла до 5 мая. В заявке следует указать ФИО, государственный регистрационный номер, марку автомобиля и номер водительского удостоверения. Информация от участниц принимается по телефону 8 (4862) 76-02-94 или на электронный адрес: fks57@yandex.ru.

Сами соревнования состоятся 6 мая на территории парковки торгового комплекса «Лента», регистрация начнется в 9:30 утра.