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НовостиОбщество18 апреля 2023 13:17

В Орловской области на Пасху причастились 20 заключенных

Во всех храмах при колониях прошли богослужения
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В Орловской области на Пасху причастились 20 заключенных. Во всех храмах при колониях прошли богослужения.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области, церковные торжества прошли с соблюдением пасхальных традиций и канонов. Священнослужители поздравили осужденных с праздником и рассказали о значении этого события для всех верующих, совершили обряды освящения и окропления святой водой.

Протоиерей Олег Сучков, клирик храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, совершил божественную Литургию в домовом храме исправительной колонии №5 в поселке Нарышкино. Священник исповедал и причастил более 20 осужденных. Кроме этого, в Великую Субботу отец Олег освятил пасхальные куличи для осужденных учреждения.

СИЗО-1 посетил протоиерей Сергий Крючков. Он освятил пасхальные куличи для заключенных, а также провел проповедь.