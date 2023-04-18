Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орел с рабочим визитом приехал Сергей Кириенко. Первый замруководителя Администрации президента РФ ознакомился с работой Семейного МФЦ на Комсомольской.

Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По словам главы региона, в ходе рабочего визита Сергей Кириенко посетит нескольких социально-значимых объектов.

Первой остановкой Сергея Кириенко в Орле стало здание Семейного МФЦ, на базе которого начнет работу региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

- Орловская область стала инициатором создания семейных МФЦ. Наш пример оказался востребован и полезен для всей страны. Этот проект теперь реализует федеральный Минтруд уже в нескольких регионах.

Сегодня Семейные МФЦ представляют собой готовую инфраструктуру для развертывания Центров поддержки военнослужащих, - написал Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что региональное отделение фонда обеспечит персональное социальное сопровождение участников СВО и их семей, содействие в получении ими мер поддержки и льгот. Кроме того, фонд будет помогать в переобучении и трудоустройстве.