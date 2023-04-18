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В Орловской области мужчина предстанет перед судом за ограбление несовершеннолетней. Преступление было совершено летом 2022 года.

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого грабеже.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, в один из вечеров августа 2022 года ранее судимый пьяный мужчина находился на улице Ленина города Мценска. Увидев у несовершеннолетней девочки в руках мобильный телефон, он схватил потерпевшую за шею, отобрал мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.