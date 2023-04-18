В Орле чествовали финалистов премии в сфере социальных инициатив «Большое дело»

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Данная премия направлена на выявление социально-ориентированных инициатив и проектов в нашем регионе, создание и поддержку ценностей, изменяющих мир вокруг нас. Цель Премии – выявление и популяризация лучших практик в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности, направленных на благо жителей Орловской области, привлечение внимания к проблемам социума, изменение моделей общественного поведения.

Организаторы премии: НКО «Социально- культурный фонд развития и инновации», ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». Партнеры: АНО «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив», Региональное отделение всероссийского движения "Волонтеры культуры".

«Вторая ежегодная премия в сфере социальных инициатив «Большое дело» состоялась. Выявить лучших из лучших очень трудная задача, но наше компетентное жюри с ней справилось. Все участники в шести номинациях заслуживают уважения и всеобщего признания за свою деятельность. Хочу от своего имени и от Социально-культурного фонда развития и инновации выразить слова благодарности всем причастным к волонтерству гражданам и организациям за вклад в значимую для нашего региона и для всей страны деятельность», - рассказывает Сергей Кутенев, Председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Победители номинаций Премии:

Номинация «Вдохновленные искусством» – Заслуженный коллектив народного творчества РФ Духовой оркестр «Прометей». Руководитель – Журин Андрей Валерьевич.

Номинация «Добрые медиа» – Мухотина Александра Олеговна.

Номинация «Команда добра» – БПОУ ОО "Орловский техникум сферы услуг". Проект «Кулинарные уроки доброты. Пробуя мир на вкус». Руководитель – Трофимова Наталья Владимировна.

Номинация «Ты не один» – Региональное объединение Всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры". Руководитель – Солоухина Евгения Владиславовна.

Номинация «Эковолна» – Орловская региональная общественная организация "Помощь животным "Кот и Пес". Руководитель – Румянцева Виталия Владимировна.

Номинация «Энергия здоровья» – Спортивно развивающий клуб «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН». Руководитель – Саган Валерия Валерьевна.

Более детально узнать о данной Премии Вы можете на сайте Фонда – социальныйфонд.рф