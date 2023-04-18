Фото: Елена Зябкина

В Орле дюжина домов на несколько часов останется без воды. Отключение затронет улицы Матросова и Полесскую.

Такую информацию сообщила пресс-служба администрации Орла со ссылкой на АО «Орелоблоэнерго». Сегодня с 14:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия для техобслуживания РП по улице Матросова, 48-56, улице Полесской, 55. В связи с этим, по информации АО «Орелгортеплоэнерго», с 14:00 до 17:00 будет отключено отопление и горячее водоснабжение по улице Матросова, 46, 48, 50, 52, 56, улице Полесской, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, в детском саду №85.

Кроме того, до 15:00 из-за остановки котельной для плановых работ будет отключено отопление и горячее водоснабжение по улице 6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, а также улице Узловой, 1, 2, 3.