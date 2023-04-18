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НовостиПолитика18 апреля 2023 10:05

Орел посетит первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко

Сегодня он встретится с губернатором Андреем Клычковым
Ирина КАБАНОВА
Фото: Владимир Веленгурин

Фото: Владимир Веленгурин

Орел посетит первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Сегодня он встретится с губернатором Андреем Клычковым.

О приезде Сергея Кириенко в областную столицу "Комсомолке" стало известно из личных источников, близких к администрации губернатора Орловской области. О чем будут беседовать Андрей Клычков и Сергей Кириенко, не уточняется.

Ожидается, что об итогах встречи глава региона сообщит в своих социальных сетях.

Сергей Владиленович Кириенко отвечает в Кремле за внутреннюю политику. Он вошел в историю как самый молодой премьер-министр страны.