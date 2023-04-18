Фото: Владимир Веленгурин

Орел посетит первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Сегодня он встретится с губернатором Андреем Клычковым.

О приезде Сергея Кириенко в областную столицу "Комсомолке" стало известно из личных источников, близких к администрации губернатора Орловской области. О чем будут беседовать Андрей Клычков и Сергей Кириенко, не уточняется.

Ожидается, что об итогах встречи глава региона сообщит в своих социальных сетях.

Сергей Владиленович Кириенко отвечает в Кремле за внутреннюю политику. Он вошел в историю как самый молодой премьер-министр страны.