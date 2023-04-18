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Орел посетит первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Сегодня он встретится с губернатором Андреем Клычковым.
О приезде Сергея Кириенко в областную столицу "Комсомолке" стало известно из личных источников, близких к администрации губернатора Орловской области. О чем будут беседовать Андрей Клычков и Сергей Кириенко, не уточняется.
Ожидается, что об итогах встречи глава региона сообщит в своих социальных сетях.
Сергей Владиленович Кириенко отвечает в Кремле за внутреннюю политику. Он вошел в историю как самый молодой премьер-министр страны.