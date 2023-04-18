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НовостиОбщество18 апреля 2023 9:30

В Парке Победы Орла появится инклюзивная площадка для детей

Строительство уже началось
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Парке Победы Орла появится инклюзивная площадка для детей. Строительство уже началось.

Об этом в рамках прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. По словам главы региона, площадку для детей с особенностями развития планируют построить в течение месяца.

Сбор средств на строительство инклюзивной площадки проходил в июне 2022 года в ходе благотворительного марафона «По Берегу». В забеге поучаствовали около 1500 человек, в том числе губернатор, члены правительства области, руководство города Орла, активисты общественных организаций, преподаватели и студенты орловских вузов, волонтеры, жители и гости областного центра.