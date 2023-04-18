Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области пассажирку автомобиля после аварии доставили в больницу. ДТП случилось 17 апреля в Ливнах.

Как сообщает орловская Госавтоинспекция, в 16:18 на регулируемом перекрестке в районе дома №2 по улице Гайдара 25-летняя водительница «Ваз-2114» нарушила правила дорожного движения – при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не уступила дорогу «Ваз-2110». Машина, под управлением 32-летней водительницы, двигалась во встречном направлении на зеленый свет светофора.

В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка «десятки». С места ДТП ее доставили в БУЗ Ливенская ЦРБ.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 10 ДТП.