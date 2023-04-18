Фото: Нина Соколова

Население Орловской области в 2023 году уменьшилось более чем на тысячу человек. В минусе показатели и естественного, и миграционного прироста жителей.

Демографические показатели региона за январь-февраль 2023 года предоставил Орелстат.

Так, число зарегистрированных новорожденных детей на Орловщине составило 749 человек. Еще 1 479 прибыли на постоянное место жительства в Орловскую область из других регионов.

Число умерших людей превысило рождаемость более чем в 2,5 раза и составило 1 891. Отток населения оказался не значительно меньшим – за первые два месяца этого года из региона уехало 1 609 жителей.

Таким образом, естественная убыль населения составила 1 142 человека. Миграционная убыль – 130 человек.