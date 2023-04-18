Фото: Нина Соколова

В Орловской области капитально отремонтируют 238 многоквартирных домов. Работы запланированы на 2023 год.

О программе капремонта орловцам рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.

Из общего числа в 88 домах капитальный ремонт проведут в порядке очередности, в 78 домах проведение работ запланировано по подпрограмме досрочного капитального ремонта крыш. Кстати, вопрос ремонта кровель в регионе стоит на особом контроле.

В настоящее время на 11 домах полностью завершен капремонт крыш, в 22 домах заменены лифты. В этом году еще в 73 домах модернизируют лифты, а в 23 - полностью заменят.

В рамках программы капремонта отдельное внимание будет уделятся внешнему виду многоквартирных домов.