Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловцы собрали двухтонную посылку для участников СВО. Гуманитарную помощь отправили под Сватово.

Такой информацией поделился в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

– Вчера очередная посылка, собранная усилиями жителей и бизнеса Мценского района под руководством и при самом активном участии главы района Екатерины Александровны Ерохиной, доехала до своих адресатов, наших военнослужащих, – сообщил глава региона.

Артиллеристам передали дизельный генератор, два тепловизора, спутниковую тарелку, одежду и обувь, перчатки и балаклавы, футболку, сапоги, рации, бензопилы и лекарства. В посылке отослали строительные материалы, продукты питания и воду.

Кроме того, военнослужащим передали письма, написанные орловскими школьниками.