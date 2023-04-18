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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 6:56

В Орле трех человек спасли из пожара

Из-за задымления эвакуировали 25 человек
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в однокомнатной квартире на 5-м этаже на улице 5-й Орловской Стрелковой Дивизии в областном центре произошло 17 апреля около пяти часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарные спасли трех жителей дома, еще 25 человек эвакуировали из подъезда из-за сильного задымления. Очаг был найден в течение нескольких минут и пожар ликвидирован. В результате в квартире, в помещении кухни оплавился натяжной потолок на двух квадратных метрах, обгорел холодильник. Причиной пожара, по предположениям специалистов, мог стать аварийный режим работы холодильника.

Всего за сутки в Орловской области было ликвидировано 91 возгорание, большая часть из которых приходилось на горение мусора и сухой травы.