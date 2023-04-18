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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 6:19

Судимый орловец попытался вынести из магазина дорогостоящие товары

Его задержали силовики
Елена Зябкина
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Судимый орловец попытался вынести из магазина дорогостоящие товары. Его задержали силовики.

Инцидент произошел в торговой точке, расположенной на улице Октябрьской. Туда, около десяти вечера, по тревожному сигналу прибыл экипаж вневедомственной охраны.

Один из посетителей пытался пронести мимо кассы в рюкзаке дорогостоящие товары. Похитителя задержали росгвардейцы. Как оказалось, мужчина уже не один раз привлекался к уголовной и административной ответственности.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области, для дальнейшего разбирательства 27-летнего орловца доставили в отдел полиции.