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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 13:39

В лесу поймали орловца со свертком «синтетики»

Наркотик он забрал из тайника
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В лесу поймали орловца со свертком «синтетики». Наркотик он забрал из тайника.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 38-летнего орловца в лесополосе на территории Северного района. При личном досмотре полицейские нашли у него полимерный сверток с порошкообразным веществом.

Содержимое свертка проверили эксперты. Исследование показало, что там было почти полграмма синтетического наркотика. Запрещенное вещество мужчина приобрел бесконтактным способом для личного потребления.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ. Ведется предварительное расследование.