Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Новый гамма-терапевтический аппарат начал работу в орловском онкодиспансере. Техника была изготовлена совместными усилиями российских и индийских специалистов.

Новинка обошлась бюджету в сумму более 80 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области, важная особенность Bhabhatron-II - точечная работа. Аппарат отрисовывает опухоль по контуру и облучает только ее.

Разработчиком аппарата является индийская компания Panacea Medical Technologies. Более половины компонентов аппарата собирают на российской площадке. Примечательно, что самый главный из них – источник ионизирующего излучения «Кобальт 60» – полностью отечественного производства.

– Первая в стране модель с номером 001, вышедшая из стен российского завода, уже начала работу в Орле. На прошлой неделе в онкодиспансере завершили обучение специалистов, которым предстоит работать на новом аппарате. Сейчас первые пациенты уже проходят на нем дистанционную гамма-терапию, – рассказали в региональном депздраве.