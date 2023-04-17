Фото: Нина Соколова

В Орле задержали молодого человека, который хранил почти грамм «синтетики». В полиции завели уголовное дело.

25-летнего орловца, который вел себя подозрительно, задержали сотрудники патрульно-постовой службы. При виде полицейских молодой человек резко изменил свое поведение и направление движения. Также он заметно нервничал, а позже выбросил что-то на землю.

Как оказалось, молодой человек выбросил сверток. Его изъяла следственно-оперативная группа и отправила на исследование. Результаты экспертизы показали, что в этом свертке было 0,87 грамма синтетического наркотика.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в отношении жителя Ливенского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Ведется предварительное расследование.