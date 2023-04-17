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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 12:19

Орловец под предлогом ремонта присвоил чужой компьютер

Технику он успел продать
Нина СОКОЛОВА
Фото: Ирина Кабанова

Фото: Ирина Кабанова

Орловец под предлогом ремонта присвоил чужой компьютер. Технику он успел продать.

Житель областного центра нашел мастера по ремонту компьютеров на сайте частных объявлений. Технику он передал специалисту и договорился с ним о сроках работы. Но, позже мастер перестал выходить на связь. Тогда владелец компьютера обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества). Полицейские задержали ремонтника. Оказалось, чужой компьютер он продал.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 37-летний орловец выразил намерение возместить причиненный потерпевшему материальный ущерб. Оперативники устанавливают местонахождение проданного компьютера.