Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орле осудили женщину, убившую двух мужчин за один день. Ближайшие 14 лет она проведет в колонии.

Орловчанку признали виновной в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Приговор по уголовному делу вынес Заводской районный суд Орла.

Установлено, в ноябре 2022 года осужденная выпивала со своим знакомым в его доме. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина не менее 34 раз ударила мужчину ножом в область лица, головы и тела. Затем орловчанка не менее семи раз ударила потерпевшего металлической тростью по голове. От полученных травм мужчина скончался.

После этого осужденная пошла к другому своему знакомому и предложила ему выпить, однако тот отказался и попытался выгнать женщину из квартиры. Тогда осужденная ударила мужчину ножом в область правого плеча, задев артерию. Потерпевший скончался в больнице от массивного кровотечения.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя – заместителя прокурора области, признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, - рассказали «Комсомолке» в надзорном ведомстве.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.