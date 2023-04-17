Орловский Центр гигиены и эпидемиологии открыл «горячую линию» Фото: Елена Зябкина

Орловский Центр гигиены и эпидемиологии открыл «горячую линию». Публикуем номера для связи.

Роспотребнадзор с 17 по 28 апреля проведет консультации по вопросам вакцинопрофилактики. Орловцы смогут получить ответы на все интересующие их вопросы в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Телефоны для связи в Орле: 42-91-82; 41-51-97 – управление Роспотребнадзора по Орловской области. Территориальный отдел во Мценске: (8 486 46) 4-15-39. Телефон для связи в Ливнах: (8 486 77) 7-13-34. Жители Верховья смогут позвонить по телефону (8 486 76) 2-39-57. Ответят на вопросы кромчан ответят работники территориального отдела по номеру (8 486 43) 2-15-98.

В Центр гигиены и эпидемиологии по Орловской области можно обратиться по номеру 77-06-89.