Фото: Елена Зябкина

В Орле ночные автобусные маршруты выставят на торги. Соответствующее постановление опубликовала администрация Орла.

В июне в областном центре, согласно документу, пройдет открытый конкурс среди перевозчиков на право обслуживать два маршрута общественного транспорта. Это недавно запущенные ночные маршруты.

Торги пройдут с 14 по 20 июня. По итогам конкурса, решится, кто будет обслуживать автобусы 1Н «909 квартал – санаторий Лесной» и 2Н «Микрорайон Зареченский – санаторий Лесной».

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что на каждом из маршрутов предусмотрено по одному автобусу большой вместимости, а стоимость проезда в ночном общественном транспорте составит 80 рублей.