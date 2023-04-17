Фото: Нина Соколова

Орловчанка ответит в суде за кражу телефона и денег с банковской карты. Чужое имущество женщина нашла на улице.

Жительница Орловского муниципального округа заметила, как у впереди идущей женщины выпал мобильный телефон. Владелице она гаджет не вернула, а оставила его себе. Позже она заметила, что в чехле от мобильника лежит банковская карта. С ней она отправилась по магазинам, где совершила покупки почти на шесть тысяч рублей.

Орловчанку задержали сотрудники полиции. За кражу на 48-летнюю женщину правоохранители завели два дела по 158-й статье Уголовного кодекса. Их объединили в одно производство.

- Полицейские изъяли у обвиняемой принадлежащий потерпевшей гаджет и вернули его владелице. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.