В Орловской области пожилой мужчина едва заживо не сжег собственного сына

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя города Ливны. Он обвиняется в покушении на убийство сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

В ходе первоначальных следственных действий мужчина сообщил, что 13 апреля во дворе своего дома на ул. 3-я Набережная в городе Ливны он поссорился со своим 39-летним сыном, который оскорбил его. В ходе ссоры мужчина облил потерпевшего бензином из канистры и поджег его одежду. В результате этого 39-летний мужчина попал в больницу.

В настоящее время отцу потерпевшего предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Он заключен под стражу.

Продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, назначен комплекс судебных экспертиз, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.