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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 8:14

В Орловской области за выходные сгорели два дома

Причины пожаров устанавливают специалисты
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области за выходные сгорели два дома. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Возгорание жилого дома на двух хозяев на улице Тургенева поселка Шаблыкино произошло около четырех часов дня 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в одной квартире выгорели внутренние помещения на площади 97 квадратных метров. Во второй квартире сгорела кровля на площади 43 квадратных метра, а также прогорело потолочное перекрытие. Пострадавших в доме обнаружено не было.

16 апреля загорелся жилой дом в деревне Белый Колодец Урицкого района. Пострадавших в здании не было. По итогу, дом выгорел на площади 60 квадратных метров, кроме того, сгорели пристроенные к нему веранда и хозяйственная постройка.