Фото: редакция газеты Колпнянского района «За изобилие»

В Орловской области стартовали работы по благоустройству еще четырех дворов. На эти цели выделено почти четыре миллиона рублей.

Как сообщает районная газета «За изобилие», подрядчик произвел укладку асфальта на дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по улице Чкалова в поселке Колпны. В итоге было заасфальтировано 443 квадратных метров, включая дорожки и проезд. На благоустройство этой территории потратят 458,6 тысяч рублей.

Рабочие ранее провели подготовительные работы по выравниванию основания под укладку щебня и нанесли сцепляющее покрытие.

Кроме того, в этом году строительной компанией «Монолит» будут отремонтированы дворы многоквартирных жилых домов №15, 19 и 21 по улице Чкалова. Стоимость работ оценивается в более чем три миллиона рублей.