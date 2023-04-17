Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом водитель легковушки погиб, вылетев в кювет. ДТП произошло вечером 16 апреля.

По данным региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель автомобиля "Ваз-21124" двигался по автодороге Орел-Тамбов со стороны Орла в направлении города Ливны. В районе 119 километра дороги мужчина не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, в результате чего автомобиль перевернулся, а водитель погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области ьбыло зарегистрировано 25 ДТП, среди которых пять ДТП с пострадавшими, в результате которых четыре человека получили телесные повреждения и один погиб.