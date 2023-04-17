Фото: Сергей Лежнев

Из Орловской области ко Дню Победы в зону СВО отправят 30 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

Доставить необходимые товары и закрыть потребности бойцов планируется в рамках десяти поездок на линию фронта. Каждые несколько дней из региона будет отправляться посылка для военнослужащих.

По словам советника губернатора, практически в каждом грузе есть дорогостоящая техника и спецсредства: тепловизоры, квадрокоптеры, рации, антидроновые ружья, прицелы, спутниковые антенны. Идет закупка летней тактической экипировки, массетей. Усилиями Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, а также Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения приобретена большая партия формы, в том числе для танкистов.

– В каждом районе, в местных администрациях есть пункты приема товаров для военнослужащих. Каждый может помочь. Ведь нет ничего важнее мира! И это мирное небо над нами сейчас, как атланты из древнегреческих мифов, держат наши парни, – заключил Сергей Лежнев.