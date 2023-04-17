Фото: театр "Свободное пространство"

Молодым одаренным артистам орловских театров назначили губернаторские стипендии. Выплаты получат 12 человек.

Соответствующий указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

В этом году в список губернаторских стипендиатов вошли Александр Аксиненко, Алина Алешина, Ольга Виррийская, Андрей Григорьев, Полина Коверзнева, Дмитрий Крыхтин, Зоя Останина, Елизавета Рыбянцова, Артем Степанов, Ольга Федина, Алексей Фомин, Максим Шерстюк. Всем им будут ежемесячно выплачиваться стипендии в течение одного года, начиная с 1 мая.

Кандидатов на получение стипендий выдвигали художественные советы театров области. Стипендиатов выбирали по ряду критериев. Так, возраст артистов не должен превышать 35 лет, стаж работы по специальности - не менее двух лет. Помимо этого, учитывались занятость кандидатов в репертуаре театров, наличие звания лауреата (дипломанта) конкурсов (фестивалей) в области театрального искусства, активная творческая деятельность, а также наличие положительных рецензий деятелей театрального искусства на результаты работы.