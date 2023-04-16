Фото: Среднерусский институт управления–филиал РАНХиГС

В Орле завершился школьный интеллектуальный турнир «Вихрь Знаний – 2023». Участие в состязании приняло 15 команд из пяти школ.

Финальный этап интеллектуального турнира среди школ города Орла «Вихрь Знаний – 2023» прошел 13 апреля в стенах Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

Участниками мероприятия выступили школьники 9-11 классов из лицея №18, гимназии №16, гимназии №19, лицея №1 и школы №36. Цель турнира – стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей обучающихся, а также пропаганда движения интеллектуальных игр. В этом году состязание посвятили 80-летию победы в Курской битве.

– Интеллектуальный турнир среди школ города «Вихрь Знаний» ежегодно проводится на базе Среднерусского института управления–филиала РАНХиГС с 2018 года. Число школ активно принимающих участие в мероприятии уже более 15 и растет с каждым годом, – отметила руководитель Научного направления и организатор турнира Анастасия Цуканова.

Победителем интеллектуального турнира стала команда «Красный октябрь» Лицея №18. Второе место заняла команда-дебютант мероприятия «19 PRO» Гимназии №19. Третьей стали «Болванчики» из Лицея №18.

Все участники были награждены сертификатами за активное участие в интеллектуальном турнире.