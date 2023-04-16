Фото: Андрей Клычков

Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев со Светлой Пасхой. Глава региона пожелал жителям здоровья, мира и радости.

Слова поздравления Клычков написал в своих соцсетях.

– Этот праздник – высочайший символ торжества жизни, торжества всего лучшего в человеке, веры, надежды и любви, воплощения самых заветных чаяний верующих людей, – отметил губернатор.

Особо он отметил совместную работу с церковью в части гуманитарной миссии и поддержки семей участников СВО.

– В эти дни особенно важно, что новый импульс получает совместная работа с Русской Православной Церковью, общественными организациями, направленная на укрепление единства и сплоченности общества, в котором всегда были сильны традиции милосердия и взаимопомощи. Изо дня в день нарастает волна народной поддержки российских воинов, ведущих священную борьбу за мир и безопасное будущее Отечества, поддержка семей участников СВО, жителей новых российских регионов, – подчеркнул Андрей Клычков.

Глава Орловщины заверил, что убежден, в том, что орловцы достойно выдержат все испытания, выпавшие на долю России.

– Прошу принять мои сердечные пожелания здоровья, мира и радости в Пасхальные дни, веры в будущее и великую судьбу Отчизны, новых добрых дел и свершений! Благополучия и счастья вашим родным и близким! – подытожил губернатор.