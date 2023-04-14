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У орловчанки, дважды севшей пьяной за руль, конфисковали машину. Также женщине назначили 450 часов обязательных работ.

33-летнюю жительницу Орла поймали сотрудники ГИБДД. Как оказалось, за руль она села в состоянии алкогольного опьянения. При проверке данных нарушительницы полицейские выяснили, что ранее женщина также управляла машиной подшофе. За пьяную езду на орловчанку завели уголовное дело.

Обвинительный приговор вынес Северный районный суд. По его решению женщина проведет 450 часов на обязательных работах. Кроме того, ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и десять месяцев.

- По ходатайству государственного обвинителя судом применены положения о конфискации имущества. На основании обвинительного приговора в собственность государства обращен автомобиль марки «Форд Фокус», принадлежащий осужденной на праве собственности, - сообщили в прокуратуре Орловской области.