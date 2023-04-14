Фото: Вячеслав Коваленко

Футбольное поле на стадионе имени Ленина в Орле обновят к началу мая. Его подготовят к домашнему матчу орловского футбольного клуба.

Такую информацию сообщил руководитель Департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов. Главное поле Центрального стадиона имени Ленина приведут в порядок к 6 мая, когда пройдет домашний матч футбольного клуба региона. На данный момент там завершили подготовку основания для будущего искусственного газона.

Это футбольное поле будет похоже на то, которое сейчас установлено в Ливнах. Стадион сертифицирован и внесен в реестр спортивных объектов.

- Основание для поля уже полностью подготовлено. Подрядная организация начинает монтаж специальных модулей, на которые будет стелиться футбольное поле последнего поколения. Таким образом, на стадионе появятся три полноценных поля, что увеличит пропускную способность наших спортивных объектов, - отметил Алексей Берестов.