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НовостиОбщество14 апреля 2023 13:25

В Орловской области выявили больше сотни нарушений земельного законодательства

На землях сельскохояйственного назначения обнаружили сорняк и свалки
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Орловской области выявили больше сотни нарушений земельного законодательства. На землях сельскохояйственного назначения обнаружили сорняк и свалки.

С начала этого года специалисты Россельхознадзора проверили почти девять тысяч гектаров земли. Так было выявлено 102 нарушения законодательства: земли сельскохозяйственного назначения заполонил сорняк и кустарники.

Кроме того, на площади почти в четыре гектара было обнаружено две свалки и несанкционированный карьер.

По информации пресс-службы ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в Кромском районе была найдена свалка зерноотходов и строительного мусора. В адрес правообладателя земельного участка направили предостережение.