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Строительство нового участка улицы Орловских партизан в Орле обойдется в 111 миллионов рублей. Работы выполнит ООО «Монолитстрой».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с подрядчиком уже подписан муниципальный контракт на 111,3 миллиона рублей. Согласно графику, дорога на участке от Московского шоссе до улицы Космонавтов появится к 1 декабря 2023 года.

«Проектируемая улица пройдет на расстоянии 10-12 метров от существующих жилых домов, не затронет земельных участков, относящихся к этим домам, а подпорная стена дома №5 будет реконструирована, что обеспечит ее целостность в условиях предполагаемого увеличения нагрузки», - отметила начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн.