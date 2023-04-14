Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле полицейские задержали с наркотиками двух иностранцев. Преступников подозревают в покушении на сбыт незаконных веществ.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, молодые люди прибыли на Орловщину для незаконного распространения наркотиков.

В итоге, полицейские задержали иностранцев на территории Советского района Орла. При себе иностранцы имели 200 свертков с метадоном общей массой 83 грамма.

– В отношении подозреваемых следственным отделом (по Советскому району) СУ УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьей 30, частью четвертой статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время молодые люди задержаны. Следствие по делу продолжается.