Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловские верующие передали бензопилы участникам СВО. Инструменты вручили артиллеристам.

13 апреля участвующих в СВО орловцев, которые находились в отпуске в Орле, снова проводили на фронт. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Во встрече с бойцами поучаствовал благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов. Он передал военнослужащим две бензопилы, которые епархии помогли приобрести орловские верующие.

Кроме того, отец Василий выразил слова поддержки землякам и благословил их на служение Отечеству.