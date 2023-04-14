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Орловец отправится в тюрьму за укрывательство убийства. Приговор вынес Советский районный суд Орла.

Суд установил, что в декабре 2021 года мужчина стал очевидцем смертельного избиения. Орловец выпивал вместе со своими двумя знакомыми. Они поссорились, и один из приятелей осужденного мужчины избил товарища. От полученных травм избитый мужчина скончался.

– В целях сокрытия этого преступления и воспрепятствования его выявлению правоохранительными органами, осужденный предложил мужчине, совершившему преступление, захоронить труп на участке своего домовладения. Они совместно выкопали яму, в которую поместили труп, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В результате, суд назначил орловцу наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.