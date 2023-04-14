Фото: Нина Соколова

Орловская область стала лидером в ЦФО по внесению минеральных удобрений. К помощи подкормок аграрии прибегают в целях улучшения плодородия земель.

Исходя из расчетов Орелстата, в 2022 году посевная площадь под пшеницу в регионе составила 340,5 тысяч гектаров, из которых удобрено 99%.

Так, в прошлом году на 94% посевной площади всех сельскохозяйственных культур (915,7 тысяч гектаров) внесены минеральные удобрения: 82,5 тысяч тонн азотных, 32 тысяч тонн фосфорных и 25 тысяч тонн калийных удобрений. На 56 тысяч гектаров внесено 1,5 миллиона тонн органических удобрений.