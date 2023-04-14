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За сжигание сухой травы и мусора орловцы заплатят штрафы. Нарушения выявили сотрудники МЧС.

В общей сложности с начала пожароопасного периода орловские спасатели выезжали на тушение сухой травы и мусора более тысячи раз. Инспекторы надзорной деятельности проводят расследования по всем фактам. Всего было составлено 533 административных протокола.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в результате их рассмотрения назначено 97 штрафов на общую сумму около 500 тысяч рублей, а также 436 предупреждения.

Один из таких случаев произошел на пустыре рядом с селом Альшань. Там женщина жгла сухую траву с нарушением требований пожарной безопасности. За это орловчанку оштрафовали на пять тысяч рублей. Еще по одному случаю поджога проводится проверка в рамках уголовного законодательства. Так, неизвестные подожгли сухую траву в СНТ Знаменского территориального управления, после чего огонь уничтожил две хозпостройки.