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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 9:54

Под Орлом иномарка вылетела в кювет

В результате ДТП пострадала 46-летняя женщина
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом иномарка вылетела в кювет. В результате ДТП пострадала 46-летняя женщина.

По данным региональной Госавтоинспекции, утром 13 апреля 54-летний водитель автомобиля "Форд" следовал по автодороге «Дмитровск-Работьково». В районе первого километра дороги автомобилист не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП46-летняя пассажирка машины получила травмы.

- За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.