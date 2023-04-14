Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле до 28 апреля ограничили движение транспорта по мосту Дружбы. Это связано с с установкой дополнительного барьерного ограждения.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что временное ограничение означает, что в отдельные периоды на проезжей части может работать техника, препятствующая проезду автомобилей, и проезжая часть может быть сужена.

Напомним, что в связи с комплексным ремонтом улиц в городе ограничат движение транспорта еще в нескольких местах, а именно:

- до 30 июня — по улице Кольцевой, улице Полярной и улице Энгельса;

- до 31 июля — по улице Раздольной (от улицы Бурова до кольцевой развязки), улице Космонавтов на участке от улицы Металлургов до улицы Бурова;

- до 30 сентября — по Карачевскому шоссе от улицы Мостовой до границы города Орла;

- до 15 октября — по улице Комсомольской от Карачевского до Кромского шоссе.