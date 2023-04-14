Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Андрей Клычков встретился с известным орловским гонщиком Леонидом Панфиловым. Они обсудили вопросы развития автомотоспорта в регионе.

Рабочая встреча главы региона Андрея Клычкова с чемпионом России Леонидом Панфиловым состоялась 13 апреля в областной администрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

На встрече обсуждалась возможность создания в регионе стадиона для технических видов спорта.

Леонид Панфилов является двукратным чемпионом России по картингу. После победы на Чемпионате России по картингу в 2019 году Леонид Панфилов стал пилотом команды LADA Sport ROSNEFT в кольцевых гонках.